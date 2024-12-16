Süper Lig Ekibi Hatayspor Yeni Sportif Direktörünü Duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiğini duyurdu.

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Süper Lig Ekibi Hatayspor Yeni Sportif Direktörünü Duyurdu

Süper Lig’de kötü günler geçiren Hatayspor, yeni sportif direktörünü duyurdu.

Akdeniz ekibinde sportif direktörlük görevine geçmiş yıllarda kulübün formasını giyen Yılmaz Bal’ın getirildiği bildirildi.

Süper Lig Ekibi Hatayspor Yeni Sportif Direktörünü Duyurdu - Resim : 1

Bordo-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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