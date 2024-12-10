Tartışmalı Galatasaray Maçının Ardından Sivasspor'da Dikkat Çeken İstifa

Sivasspor-Galatasaray maçı halen tartışılmaya devam ederken Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün istifa kararı dikkatlerden kaçmadı. Karagöl’ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun’un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu iddia ediliyor.

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Tartışmalı Galatasaray Maçının Ardından Sivasspor'da Dikkat Çeken İstifa

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ın bileğine basması ve hakemin pozisyonu VAR'da izlemesi sonrası kırmızı kart göstermemesi spor camiasının ana gündemi olmuş durumdayken Sivasspor cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Takımın Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi’nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.

Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl’ün, Sivasspor Kulübü’ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl’ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun’un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında.

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Kaynak: İHA

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