Ünlü Maden Suyunda Dışkı Alarmı Verildi: Valilik Düğmeye Bastı! Üretim Durdu
Fransa'nın dünyaca ünlü maden suyu markası Perrier, üretim tesisinde dışkı tespit edilmesinin ardından büyük bir krizle karşı karşıya. Üretim durdu, satışlar düştü, yargı süreci resmen başladı. "Doğal maden suyu" unvanını kaybetme riskiyle yüzleşen marka, hem itibarını hem de bölge ekonomisini tehdit eden bir döneme girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'nın sembol markalarından ünlü maden suyu markası Perrier, hijyen krizi ve yargı soruşturmasıyla tarihinin en büyük darbelerinden birini alıyor. Nestlé Waters’a ait Vergeze tesisinde fekal bakteri tespit edilmesinin ardından üretim durduruldu, "doğal maden suyu" statüsü riske girdi.
ÜRETİM TESİSİ KAPATILDI
2024 Nisan ayında, Perrier’in Gard bölgesindeki dev üretim tesisinde bir kuyuda dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi. Fransız Sağlık Otoritesi (ARS), bu durumun maden suyunun doğal yapısını bozduğunu belirtirken, Gard Valiliği firmaya su arıtım sistemlerini değiştirmesi için iki ay süre verdi.
SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ
2025 yılı itibarıyla özellikle iki büyük zincir markette Perrier satışları yüzde 17 oranında geriledi. Bu düşüşün, Le Monde ve Radio France’ın yasa dışı su arıtımı iddialarını gündeme getirdiği Ocak 2024 tarihli haberlere dayandığı ifade ediliyor.
YARGI SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
Fransa Senatosu’nun oluşturduğu komisyon, Nestlé Waters yöneticilerinin komisyona yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle adli makamlara başvuruda bulundu. Şubat 2025’te Paris Adliyesi, “tüketiciyi yanıltma” suçlamasıyla şirkete dava açtı.
MAISON PERRIER İLE YENİ ARAYIŞ
Klasik ürünlerinde ciddi kayıplar yaşayan marka, 2024’te çıkardığı “Maison Perrier” isimli aromalı içecek serisiyle ABD ve Fransa’da toplam 375 milyon şişe satış rakamına ulaştı. Bu yeni ürünler maden suyu içermese de genç tüketicilerden yoğun ilgi gördü.
BÖLGE EKONOMİSİ TEHLİKEDE
1.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Vergeze’deki cam şişe üretim tesisinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Tesisin kapanıp kapanmayacağı, 7 Ağustos 2025’te Gard Valiliği tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.