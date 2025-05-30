Ünlü Maden Suyunda Dışkı Alarmı Verildi: Valilik Düğmeye Bastı! Üretim Durdu

Fransa'nın sembol markalarından ünlü maden suyu markası Perrier, hijyen krizi ve yargı soruşturmasıyla tarihinin en büyük darbelerinden birini alıyor. Nestlé Waters’a ait Vergeze tesisinde fekal bakteri tespit edilmesinin ardından üretim durduruldu, "doğal maden suyu" statüsü riske girdi.

ÜRETİM TESİSİ KAPATILDI

2024 Nisan ayında, Perrier’in Gard bölgesindeki dev üretim tesisinde bir kuyuda dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi. Fransız Sağlık Otoritesi (ARS), bu durumun maden suyunun doğal yapısını bozduğunu belirtirken, Gard Valiliği firmaya su arıtım sistemlerini değiştirmesi için iki ay süre verdi.