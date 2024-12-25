Genç Kayakçı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

İsviçre Kayak Federasyonu, 26 yaşındaki İsviçreli olimpik snowboard sporcusu Sophie Hediger'in çığ altında kalarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Genç Kayakçı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

İsviçre Kayak Federasyonu dün yaptığı açıklamada, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında yarışan İsviçreli snowboardcu Sophie Hediger'in çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kayak Federasyonu Başkanı Walter Reusser açıklamasında "Şok olduk, ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz. Sophie'yi sevgiyle anacağız" dedi.

Genç Kayakçı Çığ Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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