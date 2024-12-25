Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsim

Finale geri sayımın başladığı, mücadelenin yüksek seviyelere ulaştığı MasterChef Türkiye'de finalde yarışmaya hak kazanan yarışmacılar belli olmaya başladı. Finalde yarışacak ilk isim Beyza olarak belirlenmişti. MasterChef Türkiye'de 3 ceketin daha sahibi belli oldu. Kerem, Onur ve Eda da finalde yarışacak.

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Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsim

Final heyecanın yavaş yavaş yaklaştığı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de finale kalıp yarışacak adaylar birer birer belli olmaya başladı. Yarışmacıların şef ceketlerini kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de 3 ceketin sahibi belli oldu.

Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsim - Resim : 1

Son 6'ya kalan Erim, Eda, Beyza, Kerem, Semih ve Onur, şef ceketi kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsim - Resim : 2

ÜÇÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

Her yarışmacı, en iyi tabakları hazırlayarak ödüle ulaşmak için çabalarken, ilk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur'un almasıyla birlikte üçüncü ceket de sahibini buldu. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada finale sayılı günler kala üçüncü ceketi alan yarışmacı ise Eda oldu.

Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsim - Resim : 3

İLK CEKETİ ALAN BEYZA’YI BİR KİŞİ TEBRİK ETMİŞTİ

Yarışmada ceketin ilk sahibi Beyza olmuş, finale kalacak isimlerden ilki olan Beyza sadece Semih tarafından tebrik edilmişti. Diğer yarışmacıların Beyza’yı tebrik etmemesi, kulisle yalnız kalması seyircinin tepkisini toplamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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