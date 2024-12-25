Şahan Gökbakar’ın Asgari Ücret Tepkisi Ortalığı Karıştırdı! Kimi Eleştirdi Kimi Destekledi

Asgari ücret tespit komisyonunun 4'üncü ve son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammını dün gece açıkladı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, yapılan zam oranı yüzde 30 oldu.

Enflasyonun altında kalan yüzde 30'luk zam vatandaş tarafından büyük tepki toplarken gözler zam oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılıp artırılmayacağına çevrildi.

HİÇ KİMSE YENİ ZAMMI YETERLİ BULMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere muhalefetten yeni zamma tepkiler çoğalırken, ekonomistler de zam oranını yeterli bulmadı.

“ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN”

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamma ünlülerden ilk tepki güncel meselelerde çokça değerlendirme yapan oyuncu Şahan Gökbakar’dan geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Gökbakar “Allah yardımcınız olsun…” yorumunu yaptı.

Gökbakar’ın tweetinin altına sosyal medya kullanıcıları “En az 26-27 olmalıydı”, “Dilan Polat özel ders almak istiyorum artık, bu 22 bin yaşamak imkansız”, “Çok üzgünüm Şahan beyi insanlara sabır diliyorum”, "Abi tabi sizin tuzunuz kuru" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi