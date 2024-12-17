MasterChef Türkiye’de Büyük Heyecan, İlk Beyaz Ceketin Sahibi Belli Oldu

MasterChef Türkiye’de finale geri sayım başlamışken, ilk altıya kalan yarışmacıların kim olduğu belli oldu. Heyecanın, tansiyonun yükseldiği yarışmada ilk beyaz ceket sahibini buldu. İşte herkesin merak ettiği o isim..

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MasterChef Türkiye’de Büyük Heyecan, İlk Beyaz Ceketin Sahibi Belli Oldu

Bu yıl yeniden ekranlarda heyecanın en üst seviyeye ulaştığı popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye’de finale sayılı bölüm kaldı.

Son bölümlerinde büyük kazaların yaşadığı MasterChef Türkiye’de TV8'de dün akşam seyirci ekrana kilitlendi. 15 Aralık Pazar akşamı MasterChef'e Alper veda etmişti. Dün akşam yarışmada ise ilk 6'ya kalan birinci isim belli oldu.

MasterChef Türkiye’de Büyük Heyecan, İlk Beyaz Ceketin Sahibi Belli Oldu - Resim : 1

BEYZA, İLK 6'YA GİREN İLK İSİM OLDU

Eski MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in konuk olduğu yarışmada ilk turda yarışmacılardan, kaşık alan tabağı Ormanda İlkbahar’ı yapmaları istendi. İlk etapta yarışmacılar arasında en yüksek puanı Beyza aldı.

MasterChef Türkiye’de Büyük Heyecan, İlk Beyaz Ceketin Sahibi Belli Oldu - Resim : 2

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Beyza, ilk 6'ya giren ilk isim oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın finalinde birincinin hangi yarışmacı olacağı ise şimdiden merak konusu.

MasterChef Türkiye’de Büyük Heyecan, İlk Beyaz Ceketin Sahibi Belli Oldu - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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