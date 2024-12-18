Masterchef Beyza’yı Şoke Eden Anlar! Ceketin Sahibi Oldu Ama...

Her hafta yarışmacıların kıyasıya yarıştığı, kazalarla yüreklerin ağza geldiği MasterChef Türkiye yarışmasında finale geri sayım başladı. Dünkü bölümde ilk altıya kalan yarışmacılardan birincisi Beyza olmuştu.

CEKETİN İLK SAHİBİ OLMUŞTU

Eski MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in konuk olduğu yarışmada ilk turda yarışmacılardan, kaşık alan tabağı Ormanda İlkbahar’ı yapmaları istenmiş, ilk etapta en yüksek puanı Beyza almıştı.

Şefler, ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istemiş, en başarılı tabağı Beyza sunmuştu.

SADECE BİR KİŞİ TEBRİK ETTİ

MasterChef Türkiye yarışmasında ilk ceketi alan yarışmacı Beyza olarak netleşmişti. Ancak, Beyza'yı yarışmacı arkadaşlarının tebrik etmemesi sosyal medyada büyük dikkat çekti. Beyza’nın kuliste tek başına oturduğu görüntüler, tepki topladı. Özellikle de kadın yarışmacıların Beyza’nın yanına gitmemesi eleştirildi. Beyza'yı sadece Semih'in tebrik etmesi de gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi