Kızılcık Şerbeti Fragmanı Deliye Döndürdü! Herkes Tek Bir İsmi Konuşuyor, Yangında Ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda diziye dahil olan ünlü oyuncu Özge Özacar’ın hayat verdiği ‘Görkem’ karakteri diziye damga vurmuş, her bölümde başka bir olaya imza atmıştı. Ortalığın bir türlü yatışmadığı reyting fırtınaları estiren dizide yayınlanan son fragman, herkesi ayağa kaldırdı.

MUSTAFA ÖLECEK Mİ?

Fragmanda sevilen karakterler Doğa, Fatih, Kıvılcım, Mustafa, Nilay, Ömer ve daha diğer karakterlerin lüks bir restoranda yedikleri yemek sırasında yangın çıktığı, Görkem karakterinin kapıları kilitlediği görüldü.

Fragmanda herkesin alevler içinde kaldığı kameralara yansırken, sevilen karakter Mustafa’nın karısı Nilay’ı alevlerin ortasından kaldırmaya çalıştığı görüldü.

KAPILARI KİLİTLEDİ, HEPSİNİ ATEŞE VERDİ

Fatih ve Doğa'nın yeniden bir araya gelmesiyle çılgına dönen Görkem’in aile yemeğinin yapıldığı mekanı ateşe vermesi herkesi deliye döndürürken, fragman sonunda 4 kişinin öldüğünün söylenmesi tansiyonu daha da yükseltti.

Ölen kişilerden birinin de Mustafa olduğu iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Yeni bölüm heyecanla beklenirken, gözler hangi oyuncunun ölerek diziye veda edeceğine çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi