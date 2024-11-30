Kızılcık Şerbeti Yayından mı Kaldırılıyor? Bomba İddia

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN MI KALDIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, akıllara Kızılcık Şerbeti dizisini getirdi. Bu açıklamaların ardından dizi akıbetiyle ilgili sorular gündeme geldi. İzleyiciler, “Kızılcık Şerbeti yayından mı kaldırılacak?” ve “RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ne yayın durdurma cezası verecek mi?” gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

Konu ile ilgili henüz yapım şirketinden ya da RTÜK'ten resmi bir açıklama gelmedi. Reyting rekorları kıran dizinin 6 Aralık'ta yayınlanacak 79. bölümün fragmanı yayınlandı.