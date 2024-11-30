Kızılcık Şerbeti Yayından mı Kaldırılıyor? Bomba İddia
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili tartışmalar alevlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün dizileri hedef alması sonrası reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti yayından mı kaldırılacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dizilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. 27 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şûrası'nda yaptığı konuşmada, bazı dizilerin toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten Erdoğan, “Bazı kesimler adeta öcü gibi gösterilmekte ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. 3-5 kendini bilmezin reyting yapmasına müsade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur” demiş ve RTÜK'ü hızlı tedbir almaya çağırmıştı.
Bu sonradan çağrıyı harekete geçiren RTÜK, Sahipsizler, Yabani, DEHA ve Arka Sokaklar dizilerine yayın durdurma cezası vermişti.
"AİLE KÖTÜLÜĞÜN TEMELİ GİBİ GÖSTERİLİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forumu'nda yaptığı açıklamalarda dizilerle ilgili eleştirilerini yineledi. Erdoğan, "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, çirkin gösterilirken, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse ediliyor. İstisnai örnekler üzerinden tüm aile kavramımız hedef konmaktadır. Aile kötülüğün temeliymiş gibi gösterilmektedir" dedi.
KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN MI KALDIRILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, akıllara Kızılcık Şerbeti dizisini getirdi. Bu açıklamaların ardından dizi akıbetiyle ilgili sorular gündeme geldi. İzleyiciler, “Kızılcık Şerbeti yayından mı kaldırılacak?” ve “RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ne yayın durdurma cezası verecek mi?” gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.
Konu ile ilgili henüz yapım şirketinden ya da RTÜK'ten resmi bir açıklama gelmedi. Reyting rekorları kıran dizinin 6 Aralık'ta yayınlanacak 79. bölümün fragmanı yayınlandı.
DAHA ÖNCE YAYINDAN KALDIRILMIŞTI
Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK’ün verdiği 5 kez yayın durdurma cezasının 7 Nisan itibariyle uygulanması istenmişti. Bu cezaya karşı Show TV avukatları itiraz hakkını kullanmıştı. Mahkeme yürütmeyi durdurmuş ve RTÜK’ten de savunma istemişti.
Kızılcık Şerbeti dizisi özet bölümünün gösterildiği sırada bir anda yayından kaldırılmıştı RTÜK'ün yayın durdurma cezasına karşın alınan yürütmeyi durdurma kararı Ankara İdare Mahkemesi tarafından son dakika iptal edilirken, dizi yerine "İslamofobi" belgeseli yayınlanmıştı.