Kızılcık Şerbeti'ni Karıştıran Tokat Sonrası Özge Özacar'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuyla cuma akşamları izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin 20 Aralık'ta ekranlara gelen 81. bölümü, Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) Görkem’e (Özge Özacar) attığı tokat sahnesiyle büyük ses getirdi.

İFTİRA ORTAYA ÇIKTI

Son bölümde, Ömer’in bulup getirdiği Hale'nin itiraflarıyla yüzleşen Pembe, büyük bir öfke patlaması yaşadı.

Hale, "Büyük bir iftira attım. Mustafa ile Nilay’ın arasını bozmamı isteyen kişinin Pembe Hanım olduğunu söylemem için Görkem Hanım beni tuttu. Başından beri her şey onun planıydı," sözleriyle yaşananlarını açıkladı. Bu sözler üzerine Pembe, entrikalarıyla Ünal Ailesi'ni karıştıran Görkem’i evden kovdu.

Pembe’nin Görkem’e attığı tokat, dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Sahne, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖZGE ÖZACAR’DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sosyal medyada ekranlara gelen sahneyle çalkalanırken, Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özacar, paylaştığı fotoğrafla Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’na ithafen, “Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi