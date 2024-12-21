Şarkısı TikTok'ta Viral Olmuştu... Ünlü Rapçi Silahlı Saldırıda Öldürüldü, Herkes O Klibine Yorum Yağdırdı

"Browski" şarkısı TikTok'ta viral olan İsveçli rapçi Gaboro, ülkesinde silahlı saldırıda öldürüldü. Gaboro'nun ölümü sonrası şarkılarının dinlenmelerinde büyük artış yaşanırken, kendisini şöhrete kavuşturan şarkısının klibine de yorum yağdı.

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Şarkısı TikTok'ta Viral Olmuştu... Ünlü Rapçi Silahlı Saldırıda Öldürüldü, Herkes O Klibine Yorum Yağdırdı

İsveçli ünlü rapçi Gaboro, ülkenin Norrköping kentinde bulunan bir otoparkta düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan tarafından çekildiği öne sürülen bir video sosyal medyada yayılırken, videoda bir kişinin otoparkta kaçarken vurulduğu görülüyor.

İki yıl önce "Browski" ismindeki şarkısının TikTok'ta viral olmasıyla büyük şöhret olan rapçinin yüzü, maske ve güneş gözlüğü taktığı için bilinmiyordu.

Şarkısı TikTok'ta Viral Olmuştu... Ünlü Rapçi Silahlı Saldırıda Öldürüldü, Herkes O Klibine Yorum Yağdırdı - Resim : 1

ÖLDÜKTEN SONRA DİNLENMELERİ ARTTI

Olayın çete saldırısı olabileceği öne sürülürken, YouTube'da Gaboro'nun Browski şarkısının müzik videosu altında "Böyle bir hayat yaşarsan sonun bu olur" şeklinde çok sayıda yorum geldi. Rapçinin öldürülmesinin ardından Spotify ve YouTube'da dinlenmelerinde de artış görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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