Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Deniz Gezmiş' Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki "Deniz Gezmiş" göndermesi sosyal medyayı salladı. Ömer, söz konusu sahnede "Deniz Gezmiş çok güzel özetlemiş bu konuyu. ‘Aşk solcudur’ der" dedi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Deniz Gezmiş' Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı

Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yine gündem olan bir gönderme yer aldı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin yemek sırasında aşk üzerine sohbet ettiği sahnede, Ömer'in sözleri dikkat çekti.

Ömer'in, 1968 kuşağının önde gelen ismi Deniz Gezmiş'ten bahsettiği sahnede atıf yaptığı söz, sosyal medyada çok konuşuldu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Deniz Gezmiş' Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

Söz konusu sahnede Ömer, Kıvılcım'a "Deniz Gezmiş çok güzel özetlemiş bu konuyu. ‘Aşk solcudur’ der. ‘İnsanın sol yanını hedef alır. Aşk bu kadar solcuyken ondan sağ çıkmak mümkün değil’ demiş" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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