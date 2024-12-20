'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' Afişlerine Tepki Yağmıştı... Başrol Oyuncusu Ahmet Kural Topu Yönetmene Attı: 'Objektif Bakamıyorum'

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal için metrolara, duraklara ve billboardlara 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' afişleri asıldı. Sosyal medyada gündem olan afişlere tepki yağarken, dizisinin galasında başrol oyuncusu Ahmet Kural'dan açıklama geldi.

'OBJEKTİF BAKAMIYORUM'

Ünlü oyuncu, "Ben doğal olarak çok objektif bakamıyorum oraya. Çünkü ben yaklaşık bir senedir 'Baki' olarak yatıyorum kalkıyorum, onun ruh haline odaklanıyorum. Dolayısıyla benim Gassal ile ilgili gördüğüm her şey bana Baki'yi hatırlatıyor ve öyle bakıyorum. Birçok çalışan, emek veren var bu işte. Bu işin reklam kısmını, tanıtım kısmını yapım şirketimiz ve reklam ajansı hallederken, benim görevim de Baki karakterine elimden geldiğinde hayat verebilmek" dedi.

TOPU YÖNETMENE ATTI

Kural, 'Size bırakıyorum hocam" diyerek topu dizisinin yönetmeni Selçuk Aydemir'e attı. Aydemir, "O kadar çok konuşmak istiyorum ki bu konu üzerine... Anlatsam spoiler vermiş gibi olacağım. Bu sorunun cevabını merak edenleri diziyi izlemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ahmet Kural, "Evet, aslında bu ana karakterin sorduğu ‘ölünce beni kim yıkayacak’ sorusu etrafında gelişen hüznün olduğu bir komedi dizisi. O yüzden izleyince farkına varacağız" diye konuştu.

KÜLTÜR BAKANI'NIN EŞİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da afişlere tepki göstermişti. Ersoy "Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü. Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul’da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi