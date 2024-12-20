Hadise’den Tek Cümlelik ‘Aleyna Tilki’ Resti! Herkesi Susturdu, Kaosa Son Noktayı Koydu

Esas Oğlan isimli dizisiyle oyunculuğa soyunan Hadise, katıldığı bir programda bir sanatçıyı hiç sevmediğini itiraf etmiş, herkes o ismin kim olduğunu merak etmişti.

Hadise açıklama sonrasında herhangi bir isim vermezken, ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, X platformunda bu kişinin Aleyna Tilki olduğunu ima eden bir paylaşım yapmıştı.

“İLK OLARAK HADİSE'YE GİTTİ”

Karaduman, bir kullanıcının "O isim Demet Akalın mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Hiçbiri. Cevapsız Çınlama ilk olarak Hadise'ye gitti. Şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında, ama işte...”

HADİSE’DEN BEKLENEN HAMLE GELDİ

Sessizliğini koruyan Hadise, bir paylaşım yaparak “Aleyna Tilki’den nefret ediyor” iddialarına cevap verdi.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Bekleyenim’i sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, paylaşımına şu notu ekledi: Ne güzel yazmışsın, Aleyna.

“DÜŞMANLIK YOKMUŞ”

Hadise, Aleyna Tilki'yi sevmediği yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı. Hadise'nin paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları, "İki sanatçı arasında sorun olmadığını görmek güzel" ve "Hadise ve Aleyna arasında düşmanlık yokmuş" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi