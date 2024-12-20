Aleyna Tilki Korkudan Tir Tir Titretti! ‘Barbie’ Gitti Yerine ‘Casper’ Geldi, Yeni Tarzı Ortalığı Yıktı Geçti

Sesiyle, kombinleriyle, birbirinden ilginç videolarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bembeyaz oldu. Tilki’yi görenlerin yürekleri ağza geldi. Barbi Aleyna, Casper Aleyna’ya döndü. İşte Aleyna Tilki’nin beyaza boyanmasının nedeni…

Esma Karayel Esma Karayel
Aleyna Tilki Korkudan Tir Tir Titretti! ‘Barbie’ Gitti Yerine ‘Casper’ Geldi, Yeni Tarzı Ortalığı Yıktı Geçti

2016 yılında "Cevapsız Çınlama" adlı şarkısıyla müzik listelerini esip kavuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, “Bekleyenim” isimli yeni şarkısının klibinden birkaç kare yayınladı. Tilki’nin paylaştığı görüntülerde hem makyajı hem de kıyafeti görenleri korkuttu. Barbie bebek diye anılan Aleyna, bu kez de Casper diye anıldı.

Aleyna Tilki Korkudan Tir Tir Titretti! ‘Barbie’ Gitti Yerine ‘Casper’ Geldi, Yeni Tarzı Ortalığı Yıktı Geçti - Resim : 1

“HAYALET” TARZI HEM KORKUTTU HEM BÜYÜLEDİ

“Bekleyenim” isimli yeni şarkısının 00.00'da yayınlanacağını açıklayan Aleyna Tilki’nin ilginç giysilerine bir yenisi daha eklendi. Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan genç şarkıcı bu kez de hayaletleri anımsatan kostümüyle damga vurdu.

Aleyna Tilki Korkudan Tir Tir Titretti! ‘Barbie’ Gitti Yerine ‘Casper’ Geldi, Yeni Tarzı Ortalığı Yıktı Geçti - Resim : 2

İNCİ BÜSTİYER, LEOPAR KOT, PEMBE ÇİZME…

Pembe çizmeleri, leopar pantolonu, inci büstiyeri, beyaza boyanmış vücudu ve yüzüyle Aleyna Tilki herkesi şaşırttı. Aleyna’nın bu halini görenlerden kimileri çok beğenirken, kimileri de genç şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Ürperdim” tepki verirken bazıları da “Seksi Casper” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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