Şakir Paşa Ailesi’nde Bir Kriz Daha! Dizi Kaosuyla Birlikte Geldi, Ünlü Edebiyatçının Torunları Ateş Püskürdü

NOW TV’nin yeni dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisine Cevat Şakir Kabaağaçlı'dan ilk tepki geldi.

Edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, diziye ilişkin açıklama yaptı. Yapımcıların ailesiyle iletişime geçmediğini ifade eden aile, "Hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur” dedi.

“AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUK”

Hukuki sürecin takip edildiği belirtilerek açıklamada şöyle denildi: Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) torunları olan Cem Noonan, Ceyhan Aliye Noonan Han, Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabaağaçlı ve Ömer Derya Kabaağaçlı olarak, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi hakkında bir açıklama yapma gereği duyduk.

“SON DERECE HASSAS BİR KONU”

“Söz konusu dizinin yapımcısı, bizlerden herhangi bir izin almamış ve konuyla ilgili bizimle iletişime geçen bir yetkili de olmamıştır” denilen açıklama şu ifadelerle devam etti: Bu durum hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur. Hukuki süreci avukatımız Aydın Kurban ile titizlikle takip etmekteyiz. Gerek basında gerek sosyal medyada, dizinin yapımcısının bizden izin alıp almadığına dair çok sayıda soru ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle, dedemizin kıymetli okurlarına yönelik bu kısa açıklamayı paylaşmayı bir borç biliriz. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi