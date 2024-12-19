2024'te Google’da En Çok Hangi Oyuncular Arandı? Zirvedeki İsim Damga Vurdu
Yeni yıla sayılı günler kala, 2024 yılına ilişkin araştırmalar da tek tek açıklanmaya başladı. Google Arama Trendleri, 2024'te arama butonuna en çok adı yazılan oyuncuların kimler olduğunu açıkladı. Listeye hangi isimler girdi? Hangi oyuncu zirvede? Hangi ünlü en çok hayrete düşürdü? İşte detaylar..
Google Arama Trendleri, 2024'te arama butonuna en çok adı yazılan oyuncuların kimler olduğunu duyurdu. Listede Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik, Kadir İnanır, Erdal Beşikçioğlu, Demet Evgar, Yılmaz Erdoğan, Uraz Kaygılaroğlu, Settar Tanrıöğen, Ali Burak Ceylan ve Serkan Keskin yer aldı.
DİLBER ZİRVEDE
Sıralamada en çok aranan isim ise Dilber dizisi ile bu yıla damgasını vuran oyuncu Hazar Ergüçlü oldu. Ergüçlü’nün başrolü paylaştığı Yılmaz Erdoğan da listede yer alan isimlerden biri oldu.
Listenin ikinci sırasında bu yıl dünya evine giren ve nikahı çok konuşulan oyuncu Gamze Özçelik yer aldı. Arka Sokaklar’ın eski yıldızı, en çok eşi nedeniyle konuşuldu.
ERDAL BEŞİKOĞLU DA LİSTEDE
Üçüncü sırada rahatsızlığı ile sık sık gündeme gelen Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, dördüncü sırada Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yer aldı.
İşte listedeki diğer isimler:
Demet Evgar
Yılmaz Erdoğan
Uraz Kaygılaroğlu
Settar Tanrıöğen
Ali Burak Ceylan
Serkan Keskin
Kaynak: Haber Merkezi