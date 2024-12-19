Ferdi Tayfur’un Son Sağlık Durumu Belli Oldu! Ameliyat Sonrası İlk Görüntü

Geçen hafta Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanan ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, ilk tedavisinin ardından Muğla’dan Antalya’daki hastaneye sevk edilmiş, tedavisine burada devam edilmişti.

"ŞUAN HİÇBİR PROBLEM YOK"

Yürekleri ağza getiren rahatsızlığının ardından Ferdi Tayfur’un sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı. Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yavuz, “Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. Müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok” dedi.

“SİNÜSLERDE HOŞUMUZA GİTMEYEN…”

Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Asuman Yavuz, şunları söyledi: Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler, e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.

“BEYNİYLE İLGİLİ DE HİÇBİR SIKINTI YOK”

Görüntülere hızlıca müdahale ettiklerini belirten Yavuz “Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Kaynak: DHA