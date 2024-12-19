İlyas Yalçıntaş İçin 2 Yıla Kadar Hapis Talebi

"İncir" ve "İçimdeki Duman" şarkılarıyla bilinen şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan davada ara karar açıklandı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini ve evine girdiğini iddia ederek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetlerine rağmen müştekinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyen Yalçıntaş, "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

'MÜVEKKİLİMİ DARP ETTİ'

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini ifade etti. Müvekkilinin darp edilip, aşağılandığını öne süren Atçeken, İran'daki müvekkiline karşı Yalçıntaş'ın tehditlerinin hala devam ettiğini belirtti.

'CİNSEL SALDIRI' İDDİASI

Atçeken, müvekkilinin sarhoş olduğu sırada cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat Atçeken sanığın müvekkiline küfrettiği konuşmanın ses kaydını da mahkemede dinletti. Sanık Yalçıntaş, mahkeme başkanının konuşmalara ilişkin sorusu üzerine, "Ağır tahrik altında kaldığım için bunları kullanmıştım. Ses kaydı bana aittir" diye konuştu.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Müşteki avukatlarından Muhammed Türkoğlu ise üzerine atılı suçu kabul eden sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA