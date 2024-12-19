Survivor'ın Yıldızı Hamile Olduğunu Duyurmuştu: Korkutan Kaza Haberi Geldi

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık, 2019 Eylül ayında dünya evine girdi.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi bu yıl boşanma kararı aldı. Ancak birkaç kez evlilik terapistine giden çift, daha sonra bu kararından vazgeçti.

Sahra Işık geçen günlerde de hamile olduğunu duyurmuştu. Işık, "Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor" demişti.

KORKUTAN HABER

Işık'tan sevenlerini korkutan haber geldi. Işık sosyal medya hesabından trafik kazası geçirdiğini şöyle duyurdu:

"Dümdüz yolda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun."

Kaynak: Haber Merkezi