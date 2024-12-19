Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına Boğuldu

ATV’nin milyonlar dağıtan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü hem izleyicileri hem de yarışmacıları etkiledi. Sunucu Oktay Kaynarca sesli soruda duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyunca duygu dolu anlar yaşadı.

SORUYU AĞLAYARAK OKUDU

Sesli soruda ekrana “Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?” sorusu geldi. Seste tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyan Oktay Kaynarca, soruyu ağlayarak okudu.

Soruyu seyirci joker hakkını kullanarak doğru yanıtlayan yarışmacının kendisine bakması üzerine Oktay Kaynarca, “Hocamın sesini duyunca dağıldım” dedi. Kaynarca, gözyaşları içinde Yıldız Kenter'i andı.

Kaynak: Haber Merkezi