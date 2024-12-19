Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına Boğuldu

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde programa sunucu Oktay Kaynarca’nın gözyaşları damga vurdu. Kaynarca, sesli soruda o ismin sesini duyunca hüngür hüngür ağladı. İşte o isim…

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Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına Boğuldu

ATV’nin milyonlar dağıtan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü hem izleyicileri hem de yarışmacıları etkiledi. Sunucu Oktay Kaynarca sesli soruda duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

SORUYU AĞLAYARAK OKUDU

Sesli soruda ekrana “Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?” sorusu geldi. Seste tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in sesini duyan Oktay Kaynarca, soruyu ağlayarak okudu.

Kim Milyoner’de Oktay Kaynarca’yı Ağlatan Soru! Sesi Duyar Duymaz Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 2

Soruyu seyirci joker hakkını kullanarak doğru yanıtlayan yarışmacının kendisine bakması üzerine Oktay Kaynarca, “Hocamın sesini duyunca dağıldım” dedi. Kaynarca, gözyaşları içinde Yıldız Kenter'i andı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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