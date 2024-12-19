Tüm Dünyanın İzlediği Cinsel Saldırı Davasında Cezalar Belli Oldu! Gisele Pelicot Ayağa Kalktı, Utanç Taraf Değiştirdi...

Aylardır tüm dünyanın dehşete düşerek takip ettiği sistematik cinsel saldırı davasında karar çıktı. Fransa'da eşini 10 yıl boyunca uyuşturarak çok sayıda erkeğin ona cinsel saldırıda bulunmasını teşvik edip görüntülerini kaydeden 72 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avignon kentinde gerçekleşen karar duruşmasında jüri, Pelicot'yu, 72 yaşındaki eşi Gisele Pelicot'ya karşı "ağırlaştırılmış cinsel saldırı" suçundan mahkum etti. Diğer 50 sanığa ise 5 ila 15 yıl arasında değişen cezalar verildi.

'BU YARA ASLA İYİLEŞMEYECEK'

Mahkemede hakim cezaları okurken ağladığı bildirilen Dominique'in yanı sıra, tüm dünyada kadın hakları mücadelesinde bir sembol haline gelen Gisele ve çocukları da duruşmada hazır bulundu. Gisele mahkemede “Hayatımın asla telafi edemeyeceğim 10 yılını kaybettim. Bu yara asla iyileşmeyecek. Asla huzur bulamayacağım" dedi.

Cinsel saldırı faili Dominique Pelicot, mahkemede 50 yaşındaki en büyük oğlu David Pelicot'nun yanından geçerken ondan af diledi, oğlu Pelicot ise “Asla” yanıtını verdi.

MAHKEME ÇIKIŞI KADINLAR ALKIŞLADI

Davanın kamuoyuna açık gerçekleşmesini talep ederek cinsel saldırıya maruz bırakılan diğer kadınlara ilham olmak istediğini söyleyen ve "Utanç taraf değiştirmeli" sözüyle kadın mücadelesinde büyük bir sembol olan Gisele Pelicot'yu mahkeme çıkışında çok sayıda kadın alkışladı.

Kaynak: Haber Merkezi