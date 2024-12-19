Narin'in Kaybolduğu Gün Tam 2 Saat 21 Dakika... Amca Salim'in Her Adımı Dosyada, Son Delil Mahkemeye Ulaştı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davaya sayılı günler kala yeni bir gelişme daha yaşandı.

CİNAYET SAATİNDE SALİM GÜRAN 45 ADIM ATTI

Tutuklu amca Salim Güran’ın telefonunda bulunan adımsayar uygulamasında yapılan incelemenin sonucu çıktı. İnceleme sonucunda Salim Güran’ın cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirlendi. Telefona ilişkin hazırlanan ek tutanak da dava dosyasına girdi.

EN AZ 20 FARKLI BAZDAN SİNYAL ALINDI

Davada dosyaya, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu girdi. Bu raporda en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği vurgulandı. Raporda, tutuklu Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.

Raporda, şöyle denildi:

Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır olduğu,

Saat 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

Saat 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

Saat 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği ve bazlarının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır ile Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

Saat 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu ve bazının Diyarbakır Sur Dicle, Sur Diyarbakır olduğu,

Saat 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe, Bağlar Diyarbakır olduğu,

SALİM CİNAYET GÜNÜ NELER YAPTI? İŞTE ADIM ADIM O SAATLER…

Raporda, sanık müdafileri ve heyetin huzurunda cep telefonun açıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: Tarihler kısmında 21 Ağustos 2024 tarihi ayarlandığında toplam 11526 adım, 2 saat 21 dakika süre, 6 kilometre mesafe 461 kalori kaydının olduğu, adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığında, 12.00-13 arası 450 adım, 13.00-14.00 arası 533 adım, 14.00-15.00 arası 266 adım, 15.00-16.00 arası 45 adım, 16.00-17.00 arası 949 adım, 17.00-18.00 arası 804 adım, 18.00-19.00 arası 430 adım, 19.00-20.00 arası 2310 adım, 20.00-21.00 arası 1049 adım, 21.00-22.00 arası 1702 adım, 22.00-23.00 arası 883 adım, 23.00-24.00 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş, inceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur.

Kaynak: DHA