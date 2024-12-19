Naci Görür'den 'İstanbul' İsyanı! 'Maraş Yetmedi mi?'

İPA'nın son araştırmasında İstanbullunun en büyük sorunları arasında deprem yer almadı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan bu duruma isyan ederek "Maraş yetmedi mi?" sorusunu sordu.

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Naci Görür'den 'İstanbul' İsyanı! 'Maraş Yetmedi mi?'

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Kasım 2024 araştırmasının sonuçlarında, İstanbulluların ilk üç sıraya koyduğu sorunlarının yüzde 60,4’le trafik, yüzde 55’le ekonomi, yüzde 44’le sığınmacılar olması deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü çileden çıkardı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Görür, araştırmanın sonuçlarına tepki gösterdi ve İstanbul depremini hatırlattı.

Naci Görür'den 'İstanbul' İsyanı! 'Maraş Yetmedi mi?' - Resim : 1

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tele 1’de dinledim. Bir araştırma yapılmış. İstanbul'da en önemli sorun ekonomi, trafik ve sığınmacılarmış. Bunu sevgili İstanbullular söylemiş. Pes doğrusu, gelmekte olan deprem tehlikesine inanmak için daha ne olmasını istiyorsunuz? Maraş yetmedi mi?"

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Kaynak: Haber Merkezi

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