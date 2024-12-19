İranlı Fenomenin İstanbul’da Sır Dolu Ölümü! İntihar mı Kaza mı Cinayet mi?

28 yaşındaki İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'ndeki evine taksiyle geldi. 2 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan fenomenin eve geldikten birkaç saat sonra dördüncü kattaki evinin penceresinden bilinmeyen bir nedenle aşağı düştüğü iddia edildi.

KIZINI, İTFAİYE EKİPLERİ EVDEN ÇIKARDI

Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İranlı fenomen hastaneye kaldırılırken, kadının evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hastanede tedavi gören İranlı fenomen Sara Mohseni’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA