MSB'den ABD'ye Sert Tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gündemdeki gelişmelere ilişkin bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın Türkiye ile SDG arasında çatışma noktası olan Menbiç'te ateşkesin uzatıldığını söylediği açıklamasına da MSB’den yanıt geldi.

Miller, konuya ilişkin açıklamasında, "Gerilimi azaltmak için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Washington, ateşkesi daha fazla uzatmak için ciddi bir şekilde çalışıyor” demişti.

MSB’den yapılan açıklamada, Suriye’deki önceliğin “ülkemizin ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, Suriyelilerin geri dönüşü için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda; Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, önceliğimizin ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz".

'TÜRKİYE İLE SDG ARASINDA UZLAŞI' İDDİASI

ABD Dışişleri sözcüsünün Türkiye ile SDG arasındaki ateşkes uzlaşısı duruma ilişkin söylediği sözlere de yanıt verilen açıklamada, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" denildi.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin de değerlendirmelere yer verilen açıklamada, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye’deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamalarını yakından takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANANLARIN SAYISI 13 BİN 745'

MSB’nin açıklamasında, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlardan geçemeye çalışan 218 kişinin engellendiği belirtilirken, yakalananların 3’ünün terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 13 bin 745 oldu, engellenen kişi sayısı da 94.813’e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi