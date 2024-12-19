'Hakiki' Dediler Şeker Şurubu Çıktı! Raftan Sofraya Gelen Zehir

Türk Gıda Kodeksi'ne göre bal, doğal haliyle satılmak zorunda ve içerisine herhangi bir katkı maddesi, şeker veya benzeri ürünler eklenmesi yasak. Bu nedenle, balın içinde katkı maddesi veya başka bir madde bulunması, yasalara aykırı bir durum. Ancak bal üretimi ve satışıyla ilgili denetimler yetersiz ve sahte bal ürünleri piyasaya sürülebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hileli gıdalar listesine 11 bal markası eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

18.12.2024 tarihli listeye göre 11 bal markasının ürünlerinde taklit veya tağşiş tespit edildi. Bakanlığın ifşa ettiği markalar şöyle:

SAHTE OLDUĞUNU ANLAMA YÖNTEMLERİ

Evde balın doğal olup olmadığını anlamanın birkaç basit ve pratik testi var. Bu testler kesin sonuçlar veremese de balların saflığını anlamada yardımcı olabilir.

İşte evde balın doğal olup olmadığını anlamak için yapabileceğiniz bazı testler:

1. Kristalleşme (Donma) Testi

Nasıl yapılır? Bir miktar balı bir kaba koyun ve bir süre bekleyin. Doğal bal zamanla kristalleşmeye (katılaşmaya) başlar. Bu, balın içinde bulunan doğal şekerlerin kristalleşmesidir. Sahte veya işlenmiş bal, genellikle uzun süre sıvı kalır.

Dikkat edilmesi gerekenler: Her bal türü kristalleşmeyebilir; özellikle çiçek balının bazı türleri sıvı kalabilir. Ancak, doğal bal zamanla kristalleşmeye eğilimlidir.

2. Su Testi

Nasıl yapılır? Bir çay kaşığı balı bir bardak suya koyun. Doğal bal suya karışmaz ve genellikle suyun yüzeyinde kalır. Sahte bal ise daha hızlı bir şekilde suya karışabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Bu test her zaman kesin sonuç vermez, ancak balın hızla çözülmesi, içinde şeker şurubu veya başka katkı maddeleri olduğunu gösterebilir.

3. Ateş Testi

Nasıl yapılır? Bir miktar balı bir kağıda koyun ve üzerine ateş tutun. Doğal bal genellikle yanmaz ve erimez, ancak katkı maddesi içeren bal, ateşle temas ettiğinde daha hızlı yanar ya da eriyebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Bu test balın gerçek saflığını %100 doğrulamaz, ancak bazı ipuçları verebilir.

4. Tat Testi

Nasıl yapılır? Doğal bal, zengin ve kendine has bir tat profiline sahip olur. Tatlılık dışında, balın çiçek ve bitki nektarından gelen hafif aromalar hissedilir. Eğer balın tadı fazla tatlı ve yapay ise, bu şeker şurubu veya katkı maddesi eklenmiş olabileceğini gösterebilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Tüm doğal balların tadı aynı olmayabilir çünkü balın tadı, hangi çiçekten yapıldığına ve balın elde edilme yöntemine bağlı olarak değişir.

5. Kağıt Testi

Nasıl yapılır? Bir miktar balı bir kağıdın üzerine koyun ve bekleyin. Doğal bal, kağıdın üzerine koyulduğunda genellikle kağıdın üzerinde iz bırakmaz, çünkü doğal bal genellikle yoğun ve yapışkandır. Sahte bal ise su ve şeker içeriğiyle kağıdın üzerine iz bırakabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Eğer bal çok hızlı bir şekilde kağıda emilirse, bu şeker şurubu gibi katkı maddelerinin varlığını gösterebilir.