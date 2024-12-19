Denizli'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Denizli'de merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde dahi hissedilen depremin derinliği ise 7.8 olarak ölçüldü.

Denizli'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de saat 04.58 sularında, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti ise 4.0 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

AFAD'a göre 7.8, Kandilli'ye göre 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı.

DENİZLİ DÜN DE SALLANMIŞTI

Denizli’de gün sabaha karşı merkez üssü Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

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Kaynak: İHA

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