Borçlu Belediyeye Hazine Torpili: CHP’liye Haciz AKP’liye Hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘silkeleyin’ talimatı ardından CHP’li belediyelere haciz getirilmesi gündemde geniş yer tuttu. Aynı tutumun AKP’li belediyelere karşı alınmaması ise tepki topladı. Haciz tartışmaları devam ederken AKP’li Menemen Belediyesi’nin hazineden arazi hibe aldığı ve borçları karşılığında bu arazileri hazineye geri verdiği ortaya çıktı.

Hazine, Menemen Belediyesi’ne 4 milyon 416 bin metrekare büyüklüğünde 3 arazi hibe etti. Araziler İzmir’in en hızlı yapılaşan Yeşilpınar ve Doğa mahallerinde yer alıyor.

ASKERİ ATIŞ ALANI BELEDİYEYE HİBE EDİLDİ

Yeşilpınar’da hibe edilen arazilerden birisi 3 milyon 42 bin metrekare büyüklüğünde. Bu arazi aynı zamanda askeri atış alanı niteliği taşıyor. Aynı mahalledeki diğer arazi ise 154 bin 147 metrekare büyüklüğünde. Doğa Mahallesi’nde bulunan arazi ise tapu kadastro kayıtlarında çalılık niteliğinde görülüyor.

AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi ise hibe edilen bu arazileri borçları karşılığında tekrar hazineye devretti.

SGK BORCU 683 MİLYON LİRA

Menemen, İzmir’in en hızlı yapılaşan merkez ilçelerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda İzmir’in tek AKP’li ilçesi olan Menemen, seçim öncesinde imzalanan ihaleler ve siyasi şekilde yapılan işe alımlarla borç batağında saplanmış durumda. Seçimden önce yüzlerce personel işe alan seçimden sonra ise yine yüzlerce personel çıkartan Menemen Belediyesi’nin SGK borcu ise 683 milyon lira.

YÜZDE 9 BİN 400 ARTIŞ

Seçim öncesi yapılan harcamalarla gündeme gelen Menemen Belediyesi’nin 2023 yılında imzaladığı ihale oranı bir öncesi yıla göre yüzde 9 bin 400 artış göstermişti. 2022 yılında 36 milyon 387 bin liralık ihaleye imza atan Menemen Belediyesi’nde bu tutar 2023 yılına gelindiğinde 3 milyar 472 milyon liraya çıktı. Belediye yönetimi milyonlarca metrekare arazi satışı yaparak borçlarını kapatmaya çalışıyor.

‘AL GÜLÜM VER GÜLÜM’

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey de duruma tepki gösterdi. Özbey, Gerçek Gündem’e şu değerlendirmede bulundu: “Borçlarını ödemesi için AK Parti iktidarı muazzam bir algı oyununa girişerek, taşınmaz tahsisine başladı. Menemen Belediyesi ipotek olarak vereceği arsaları devletten hibe olarak alıyor ve borçlarına karşılık geri veriyor. Menemen'de Yeşilpınar ve Doğa mahallesinde bulunan taşınmazlar Menemen Belediyesi'ne hibe edildi. Aynı taşınmazlar yeniden belediyenin borçlarına karşılık olarak veriliyor. Bu ‘al gülüm ver gülüm’ anlayışını sadece kendi belediyelerinde uygulayan AKP halka hizmet edilmesini engellemeye çalışıyor.”

BELEDİYEYE EKONOMİK KAYYIM

Özbey yaptığı açıklamanın devamında “Menemen Belediyesi'ne tanıdığınız kolaylığı CHP'li belediyelere de tanıyacak mısınız? CHP'li belediyelerin özellikle kreş ve diğer sosyal yardımları nedeniyle halkta topladığı beğeniden rahatsız olan AKP bilmelidir ki, belediyelere ekonomik kayyum uygulamak vatandaşa fatura kesmekten başka bir şey değildir” eleştirisini yöneltti.

Kaynak: Haber Merkezi