Sosyal Medya Fenomeni Gelin Neşe Özkan, Estetik Operasyon Sonrası Yaşamını Yitirdi
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi. Genç kadın son yolculuğuna Bursa'da uğurlanacak.
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.
Genç kadının Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
ŞARKI SESLENDİRMİŞTİ
Ameliyat öncesinde paylaştığı son hikayesinde Bergen'in bir şarkısını seslendiren Özkan, duygusal anlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.
Özkan, daha önce bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gelin Evi' isimli bir programa da çıkmış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: