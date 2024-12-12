TBMM'de Olası İstanbul Depremi İçin Hazırlık Çağrısı: 'Uykularım Kaçıyor'

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, şöyle konuştu:

'BÜYÜK FİRMALARIN VERGİ BORÇLARINI SİLEN DEVLETİMİZ...'

Kahramanmaraş deprem bölgesinin önemli sorunları var. Konut yapılıyor ama bu konut yapımının hızlandırılması elzemdir. Konutu teslim edilen bazı vatandaşlarımız bunu kiraya veriyor. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor ve önceliğin konteyner kentlerde yaşayanlara verilmesi gerekir. İş yerlerinin yapılması da şehirlerin normalleşmesi açısından çok önemli. İş olmadan konut neye yarar? Hatay'ın demografik yapısı düşünüldüğünde bunun yapılması elzemdir. Asrın felaketinden bahsediyorsak devletimize de asrın sorumluluğu düşmez mi? Devlet babacan tavrını gösterse, kamu borçlarını silse olmaz mı? Büyük firmaların vergi borçlarını silen devletimiz bunu depremzede vatandaşlarımızdan da esirgememeli diye düşünüyorum.

'İSTANBUL YIKILIRSA TÜRKİYE YIKILIR'

İstanbul depremi değil Türkiye depremi diyorum ben. Bu da en önemli gündemim çünkü İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor. İstanbul'u dönüştürmek için yapısal çözümlere ihtiyaç var. İstanbul'un ilçelerini gördüğümde uykularım kaçıyor. Benim uykularım kaçıyorsa Bakanın, Büyükşehir Belediye Başkanının ve ülkeyi yönetenlerin hiç uyumaması gerekir diye düşünüyorum. İstanbul ihmal edilecek bir şehir değildir. Yerel yönetim ile merkezi yönetimin koordineli çalışması, bu konuyu siyaset üstü bir mesele olarak ele alması elzemdir.

'AFET MAHKEMESİ KURULSUN'

Bir afet mahkemesi kurulmasını süreçlerin hızlandırılması için öneriyorum. İstanbul'un küçültülmesi de deprem açısından önemlidir. İstanbul sanayisinin de şehir dışına çıkartılması önemli bir hazırlık olmalıdır."

Kaynak: ANKA