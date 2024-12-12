Hatay'da Doğal Gaz Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay İskenderun Cebike Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'inci katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Evde anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki İncelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anne ve 3 evladının doğalgaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Apartmanda yaşayan 21 kişinin de kentteki hastanelerde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği zehirlenme olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12.12.2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup, E.K. isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: İHA