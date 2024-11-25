Dünya Böyle Bir Canavar Görmedi... Dominique Pelicot İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Fransa'da Dominique Pelicot isimli erkeğin eşi Gisèle Pelicot'yu yıllarca uyuşturucu vererek başka erkeklerin cinsel saldırısına maruz bıraktığı ortaya çıkmış, dava kadın mücadelesinde bir sembol haline gelmişti. 50 erkek Gisèle Pelicot'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanırken, 21 Kasım'da görülen duruşmada savcılık, Dominique Pelicot'nun 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, başsavcı Laure Chabaud, mahkemede yaptığı konuşmada, "En üst ceza 20 yıl - ki bu çok fazla... ama aynı zamanda... işlenen ve yinelenen eylemlerin ciddiyeti düşünüldüğünde çok az" ifadelerini kullandı.

YAPTIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Dominique Pelicot, daha önce bulunduğu beyanda, Gisèle Pelicot ile evli olduğu dönemde kendisine uyuşturucu verdiğini, cinsel saldırıda bulunduğunu ve başka erkeklerin de kendisine cinsel saldırıda bulunmasını sağladığını kabul etmişti. Öte yandan, video kanıtlarına rağmen, sanık 50 erkekten çoğu, Gisèle Pelicot'ya cinsel saldırıda bulunduklarını fark etmediklerini iddia etmiş, cinsel saldırı gibi bir niyetlerinin olmadığını savunmuş, cinsel saldırının suçunu kendilerini manipüle ettiğini iddia ettikleri Dominique Pelicot'ya yüklemişti.

Kaynak: Gazete Duvar