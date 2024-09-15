Fransa'da Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü! 'Gisèle'in Yanındayız, Utanç Taraf Değiştirmeli'

Fransa'da binlerce kişi, 10 yıl boyunca eşi tarafından 80'in üzerinde erkeğin cinsel istismarına maruz bırakılan Gisèle Pelicot'yu desteklemek için sokaklara döküldü. Kadın mücadelesinin sembolü olan Gisèle Pelicot için "Utanç taraf değiştirmeli" ve "Mağdurlar, size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

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Fransa'da Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü! 'Gisèle'in Yanındayız, Utanç Taraf Değiştirmeli'

Tüm dünya haftalardır Dominique Pelicot adlı Fransız erkeğin kan donduran davasını konuşuyor. 71 yaşındaki adamın, 72 yaşındaki eşi Gisèle Pelicot'yu 10 yıl boyunca uyuşturucu ilaç vererek bayıltıp, internetten ulaştığı 80'den fazla erkeğin cinsel istismarına maruz bıraktığı ortaya çıktı. Dominique Pelicot en korkunç saldırganlardan biri olarak tarihe geçerken, Gisèle Pelicot ise dünya genelinde cesaretin, kararlılığın ve erkek şiddetine karşı mücadelenin sembolü oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te ve ülkenin dört bir yanında dün akşam bir araya gelen binlerce kişi Gisèle Pelicot ve tüm cinsel istismar mağdurlarını destek amacıyla gösteri düzenledi. Dominique Pelicot'nun sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesine de tepki gösteren göstericiler, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, "Gisèle'e destek”, "Utanç taraf değiştirmeli” ve "Mağdurlar, size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

DAVANIN KAMUYA AÇIK OLMASINI İSTEDİ

Gisèle Pelicot, 50 kişinin yargılandığı duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti. Avukatları, Aralık ayına kadar sürecek olan yargılamanın kamuya açık gerçekleşmesinin onun kararı olduğunu ve böylece uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.

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Kaynak: AA

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