Sonu Gelmeyen Sistematik Kötülük! Eşini Onlarca Erkeğe İstismar Ettiren Canavar Kızını da Uyuşturmuş!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Tüm dünya bir haftadır Fransa'daki kan donduran davayı konuşuyor. 71 yaşındaki Dominique Pelicot isimli erkeğin, 72 yaşındaki eşi Gisèle Pelicot'u 10 yıl boyunca uyuşturucu ilaç vererek bayıltıp, internetten ulaştığı çok sayıda erkeğin cinsel istismarına maruz bıraktığı ortaya çıktı. Dominique Pelicot, yaşadığı sistematik istismar nedeniyle sayısız cinsel hastalık sahibi olan kadının görüntülerini de kaydetti. Olay Fransa'da infial yaratırken, Pelicot'ların kızı Caroline Darian, kendisinin de uyuşturulduğunu düşündüğünü açıkladı.

Dominique Pelicot, mahkemedeki ifadesinde eşine 10 yıl boyunca uyku ilacı verdiğini, daha sonra kendisi kayda alırken, bulduğu erkeklerin ona cinsel saldırıda bulunmasını izlediğini itiraf etti. Dominique'in eşi Gisele'nin cinsel saldırıya uğradığına dair çok sayıda fotoğraf ve video bulunurken, son olarak kızları Darian'ın da bazı fotoğrafları bulundu.

'FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜMDE BAYILTILDIĞIMI ANLADIM'

The New York Times'ın aktardığına göre; Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemede ifade veren Darian, polisin kendisine babası Dominique'in çektiği bazı fotoğraflarını gösterdiğini söyledi. Darian, çıplak olduğu ve uykusunda çekildiğini gördüğü fotoğraflar için "O fotoğrafta bana ilaç verildiğini hemen anladım" dedi. Ancak babasının kendisine ilaç verdiğini inkar ettiğini söyledi.

Fotoğrafların bir bilgisayar klasöründe "Kızımın yanında, çıplak" başlığıyla kaydedildiği öğrenildi. Mahkemede ifade veren Darian, kendisine uyuşturucu verildiğinde başına başka neler gelmiş olabileceğini düşünmekten çok yıprandığını söyledi.

83 ŞÜPHELİDEN 51'İ YARGILANIYOR

Aralarında Dominique'in de bulunduğu 51 kişi davayla ilgili yargılanırken yetkililer, Gisele'in 83 farklı erkek tarafından tecavüze uğradığını ve en az 92 kez saldırıya uğradığını düşünüyor. Polis, Dominique'in elektronik cihazlarında istismarı belgeleyen yaklaşık 20 bin video ve fotoğraf bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem