Dünya Bu Canavarı Konuşuyor! Eşine İlaç Verip 72 Erkeğe İstismar Ettirdi, Torunundan Çıplak Poz İstedi

Erkek şiddeti giderek yaygınlaşırken, dünya kamuoyu günlerdir Fransa'da yaşanan sistematik istismarı konuşuyor. 71 yaşındaki Dominique Pélicot isimli erkeğin, eşi Gisele Pélicot'un yemeğine uyuşturucu ilaç karıştırarak, internette tanıştığı 72 erkeğe eşine cinsel istismarda bulunmaları için 10 yıl boyunca para ödediği ortaya çıktı. Fail erkek, eşinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Dehşet veren olay gündemden düşmezken, Pélicot'un, Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemede konuşan 37 yaşındaki gelini Aurore Lemaire, 2020 yılında kayınpederinin kendi öz torunundan çıplak poz istediğini söyledi.

'ÇIPLAK POZ VERİRSEN OYUNCAK ALIRIM'

T24'te yer alan habere göre Lemaire, "Kızım 2020 yılında bir süpermarkette büyükbabasına kendisine oyuncak alıp alamayacağını sordu. Büyükbabası, 'Bana çıplak poz verirsen sana oyuncak almaktan çok mutlu olurum' dedi. O an büyük bir şok yaşadım" dedi. Lemaire, Pélicot'nun duşta kendisinin çıplak fotoğraflarını çektiğini fark ettiğini de belirtti.

'NORMAL BİR AİLEYDİK, BABAMI SEVERDİM'

Pélicot'un kızı Caroline Payronnet mahkeme salonunda gözyaşlarına boğulurken, "Ben burada asıl sanığın kızı olarak, dayanılmaz bir vahşetin kurbanı olarak duruyorum. Normal bir aileydik. Babamı severdim. Onu, uygunsuz bir bakış veya istenmeyen bir dokunuşun hiçbir izi olmadan şefkatli, düşünceli bir baba olarak tanıdım. Anlatılanlar bir felaket gibi çarptı. Annem arayıp babamla alakalı bir sorun olduğunu söylediğinde onun ölmek üzere olduğunu düşündüm. Ama bana, babamın yıllardır onu uyuşturarak, yabancıların kendi yatağında ona tecavüz etmesini sağladığını söylediğinde beynimden vuruldum. Yaşananlarla ilgili bazı fotoğrafları gördüm ama videoları görmek istemedim. Annemin yanına geldiğimde perişan haldeydi" dedi. Peyronnet, mahkemeye babasının dünyanın en kötü cinsel saldırganlarından biri olduğunu söyledi.

'HARİKA BİR HAYATIMIZ VARDI'

Mahkemede korku içinde HIV testi yaptırdığını ifade eden Gisele Pélicot, kendisine cinsel yolla bulaşan 4 farklı hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı. Gisèle, "Her şeyimiz vardı, harika bir hayatımız vardı. Bunun nasıl olabildiğini anlamıyorum" dedi.

Polis, Pélicot'un dizüstü bilgisayarında, 2011 ile 2020 yılları arasında eşine yönelik çok sayıda tecavüz gösteren görüntüler bulmuş, bunların çoğu, Pélicot'un internette bulduğu yabancılar tarafından gerçekleştirilmişti. Polis, 72 erkek tarafından işlenen toplam 92 tecavüz vakasını sıralarken, bunlardan 51'inin kimliği belirlendi.