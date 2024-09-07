ABD Liselerinde Seri Cinayetler! 15 Yaşındaki Çocuk Okul Tuvaletinde Öldürüldü

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'nin Georgia eyaletindeki Winder şehrinde 14 yaşındaki Colt Gray, geçtiğimiz günlerde, eğitim gördüğü Apalachee Lisesi'nde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ikisi öğrenci ikisi öğretmen dört kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Colt Gray ile babası Colin Gray'in tutuklandığı olay dünya gündeminden düşmezken, bireysel silahlanmanın ciddi tehlike yarattığı ABD'de bir lise saldırısı daha yaşandı.

Maryland eyaletinde 15 yaşındaki Warren Curtis Grant adlı öğrenci, lise tuvaletinde bir öğrenci arkadaşı tarafından öldürüldü. Harford İlçesi Şerifi Jeff Gahler basın toplantısında, olayın 6 Eylül Cuma günü Joppatowne Lisesi'nde meydana geldiğini söyledi.

SALDIRGAN DAKİKALAR İÇİNDE YAKALANDI

People'ın aktardığına göre; Şerif Gahler, "Silahlı saldırı birinci kattaki erkekler tuvaletinde gerçekleşti. Olayın ardından saldırgan tuvaletten çıkıp okulu terk etti. Okuldaki diğer kişiler Grant'i tuvaletten çıkarınca sağlık ekipleri ona müdahale etti" dedi.

Ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk uçakla travma merkezine kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 16 yaşındaki saldırgan ise kaçtıktan sonra dakikalar içinde yakalandı. Gahler, bölgedeki okullar açılalı dört gün olmasına rağmen saldırganın okuldaki ilk günü olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem