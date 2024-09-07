Daha Önce Hiç Görülmemişti! Hamas'ın İsrail Stratejisinin Belgeleri Ortaya Çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmelerinde yol alınmaya çalışılıyor. Uluslararası temasların sürdüğü sırada Alman gazetesi Bild, dikkat çeken bir habere imza attı. Bild, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bilgisayarında bulunan daha önce görülmemiş belgenin, grubun ateşkes müzakereleri stratejisine ışık tuttuğunu bildirdi.

BELGEDE NELER VAR?

Belgenin 2024 baharına ait olduğu ve Sinvar tarafından bizzat onaylandığı söyleniyor. Bild, dosyanın içeriğinin iki bağımsız kaynak tarafından doğrulandığını kaydetti. Belgede, İsrail ile rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngören olası bir anlaşma konusunda müzakerelerde Hamas'ın stratejilerini ve hedefleri sıralanıyor.

Milliyet'in aktardığına göre, bunlar arasında İsrail'in askeri ve siyasi ayağını 'tüketmek', Hamas'ın askeri yeteneklerini artırmak ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artırmak gibi unsurlar yer alıyor. Haberde ayrıca Hamas'ın İsrail üzerinde psikolojik savaş stratejisi ortaya koyduğu belirtiliyor ve grubun anlaşmadaki temel hedefleri de listeleniyor. Bunlardan biri ise, İsrail tarafından tutulan 100 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını sağlamak.

Habere göre, Hamas'ın bir diğer hedefi, İsrail-Gazze sınırında daha kalıcı bir ateşkesin parçası olarak Arap ülkelerinden güçlerin konuşlandırılması ve İsrail ile Hamas arasında bir tampon görevi görmesi. Haberde ayrıca, son zamanlarda müzakerelerde önemli bir sorun haline gelmesine rağmen, belgede Philadelphia Koridoru'ndan bahsedilmediği belirtiliyor. Bu, belgenin yazıldığı zamana atfediliyor çünkü İsrail Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü ancak mayıs ayında ele geçirdi.