Gazze'deki Esirlerin Ailelerinden Dikkat Çeken Talep: Ateşkeste İsrail'i Devre Dışı Bırakın

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve ABD'li esirlerin aileleri, Tel Aviv hükümetini "ateşkes ve esir takası için çaba sarf etmemekle" suçluyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile anlaşma konusunda işi yokuşa sürmesine tepki gösteren aileler, son olarak yeni bir formül sundu. ABD vatandaşı İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için Hamas ile "İsrail'i içermeyen" bir esir takası anlaşması yapması adına Başkan Joe Biden yönetimine baskı kurdu.

Konuyla alakalı açıklama yapan 5 kaynak, ABD'li esirlerin yakınlarının, Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması konusunda istekli davranmaması nedeniyle Biden yönetiminin inisiyatif alması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

'HAMAS İLE ANLAŞMAK HALA EN İYİ ÇÖZÜM'

Kaynaklara göre, ABD'li esir yakınları, Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin de dahil 6 esirin 1 Eylül'de öldüğünün duyurulmasının ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Halen Gazze'de esir olan ABD vatandaşlarının yakınları toplantıda Biden yönetimine, "İsrail'i içermeyen" seçenekleri değerlendirme konusunda çağrı yaptı. Esir yakınlarına "her seçeneği" ele alacaklarını bildiren Beyaz Saray yetkilileri, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için "İsrail'i içermeyen" bir anlaşma seçeneğinin de bunlar arasında yer aldığını aktardı.

Ancak ABD'li yetkililerin bazılarının, Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmayacağına "giderek daha fazla inandığını" söyleyen açık kaynaklar, Hamas ile İsrail'in de dahil edildiği anlaşmanın "halen en iyi yaklaşım" olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA