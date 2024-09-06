14 Yaşındaki Saldırganın Babası da Tutuklandı! İdolü Ünlü Katil, Silah da 'Noel' Hediyesiymiş!

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde, öğrencisi olduğu Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve ikisi öğrenci ikisi öğretmen dört kişiyi öldürüp dokuz kişiyi de yaralayan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray tutuklandı. Çocuğun kullandığı AR-15 tarzı tüfeği satın aldığı ve oğluna "Noel hediyesi" olarak verdiği ortaya çıkan baba Gray, cinayet de dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılanacak.

Daily Mail'in aktardığına göre; 54 yaşındaki Gray, cinayet, kasıtsız adam öldürme ve çocuğa karşı zulüm suçlamalarıyla karşılaştı. Yetkililer, suçlamaların Colin'in oğlunun olayda kullanılan ateşli silaha erişmesine "bilerek izin vermesi"nden kaynaklandığını doğruladı.

ÜNLÜ OKUL SALDIRGANINI İDOL ALMIŞ

Bu olayın ardından 2023 yılında Colt Gray hakkında bir şikayet olduğu da ortaya çıktı. Jackson County Şerifi Janis Mangum, 2023 yılında Colt Gray'in Discord hesabında Rusça yazılmış bir kullanıcı adının bulunduğunu ve harflerin çevirisinde, 2012'de Sandy Hook İlkokulu'nda 26 kişiyi öldüren Adam Lanza'ya atıfta bulunarak Lanza adının yazıldığını söyledi.

O dönem bu olayın ortaya çıkmasıyla Gray, tehditlerin yazarının kendisi olduğunu reddetti ve Discord'unu kapattığını söyledi. Birinin kendisi hakkında bu suçlamaları yapmasından endişe duyduğunu ifade etti.

BABA GRAY: BİRİNE BİR ŞEY YAPARSA ÇOK KIZARIM

Şerifin ofisinden alınan bir tutanağa göre baba Colin Gray de, "Silahların ciddiyetini, neler yapabileceğini, nasıl kullanılacağını ve kullanılmayacağını biliyor" dedi. Colin'in, oğlunun herhangi birini tehdit etmesi durumunda "çok kızacağı" ve "tüm silahların ortadan kalkacağı" konusunda memurlara güvence verdiği bildirildi.

Şerif ofisi tarafından açıklanan polis raporlarına göre, müfettişler Gray'in Discord hesabıyla bağlantılı olduğunu kanıtlayamayınca davayı kapatırken, ailenin silahlarına el koymak için gerekli mahkeme kararını almak için gerekçe bulamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem