Türk Vatandaşlarının Schengen Vizesiyle İmtihanı Sürüyor: AB'ye Krizden Çıkış İçin Yeni Talepler

Türkiye'nin itibarının zayıflamasıyla birlikte Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı da yükseliyor. Yalnızca turistik vizede değil iş seyahatlerinde dahi ret alan vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini isterken, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'ne (AB) bazı önerilerde bulundu. Bakanlık, öğrenciler, akademisyenler, iş insanları ve tıbbi gerekçelerle yapılan başvurulara öncelik istedi.

Gazete Oksijen'den Metin Kaan Kurtuluş'un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı’nın önerileri arasında Schengen Bölgesi’ne üye olmayan Batı ülkelerinden geçerli vizesi olan Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahat etmek için tekrar vizeye başvurmak zorunda kalmaması var. Brüksel’in bu formülü kabul etmesi durumunda, örneğin ABD veya Birleşik Krallık vizesi olan bir Türk vatandaşı, Schengen vizesi bürokrasisini atlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.

'TALEP EDİLEN BELGELER AZALTILSIN'

Diğer yandan Türkiye, Schengen başvurularında talep edilen belgelerin de azaltılmasını istedi. AB ülkeleri, pandemiden sonra birçok konsolosluk ve büyükelçiliğe Türkiye’den yapılan vize başvurusu sayısının arttığını ve işçi açığı oluştuğunu, bunun da gecikmelere neden olduğunu belirtiyor.

Ankara, ayrıca bir AB ülkesinin Türkiye’deki misyonuna çok fazla vize başvurusu yapıldıysa o misyonun değerlendirmeler için başka bir Schengen Bölgesi ülkesinin temsilciliklerinden yardım almasını önerdi.