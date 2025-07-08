Al Shabab'tan Fatih Terim'e Duygusal Veda: Güzel Bir İz Bıraktı

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Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yollarını resmen ayırdı. Kulüp, sözleşmesi sona eren Terim için duygusal bir veda klibi yayımlayarak, "Saha sınırlarını aşan bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde takımın başına İspanyol teknik adam Imanol Alguacil'i getiren Al Shabab yönetimi, 71 yaşındaki Terim'e teşekkür etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bıraktı. İmparator Fatih Terim'e teşekkürler" denildi.

Al Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi. Takım sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı.

Kaynak: DHA