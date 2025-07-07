Konyaspor'dan Flaş Transfer

Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Konyaspor'dan Flaş Transfer
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.


Kaynak: AA

Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
Modric Milan'da Modric Milan'da
Yıldız Oyuncudan Üzen Haber Yıldız Oyuncudan Üzen Haber
Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın! Yaz Aylarında Bu Ağaçlara Dikkat: Aracınızı Gölgeye Park Ederken Değerinden Olmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar