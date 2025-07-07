Fenerbahçe Duyurdu: Okan Özkan Görevden Ayrıldı

Fenerbahçe'de Futbol Koordinatörü Okan Özkan görevinden istifa etti. Kulüpte yedi yılı aşkın süredir farklı pozisyonlarda görev alan Özkan'ın ayrılık talebi yönetim tarafından kabul edildi.

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Fenerbahçe Duyurdu: Okan Özkan Görevden Ayrıldı
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Fenerbahçe'de üst düzey bir ayrılık yaşandı. Kısa süre önce Futbol Koordinatörlüğü görevine getirilen Okan Özkan, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmî açıklamada, Okan Özkan'ın profesyonel görevinden ayrılma kararı aldığı ve bu talebin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, Özkan'ın Fenerbahçe'ye yedi yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde hizmet verdiği hatırlatılarak, kulübe yaptığı katkılar için teşekkür edildi.

Futbol A Takımı organizasyonunda önemli sorumluluklar üstlenen Okan Özkan'ın ani ayrılığı, yeni sezon öncesi planlamalar yapılırken dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Fenerbahçe Duyurdu: Okan Özkan Görevden Ayrıldı - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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