Modric Milan'da

Milan, Real Madrid'den ayrılan Modric'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Modric Milan'da
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalyan devi Milan, Luca Modric’i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun ağustosta takıma katılacağı öğrenildi.

57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Massimiliano Allegri, zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo, Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika oyuncular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.

Kaynak: AA

Etiketler
Real Madrid
Son Güncelleme:
Yıldız Oyuncudan Üzen Haber Yıldız Oyuncudan Üzen Haber
Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor Klima Çarpmasına İyi Gelen Basit Yöntemler! Hemen Geçiriyor
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya’da Başlıyor 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya’da Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar