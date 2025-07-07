Modric Milan'da

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İtalyan devi Milan, Luca Modric’i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncunun ağustosta takıma katılacağı öğrenildi.

57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Massimiliano Allegri, zengin bir orta saha grubuna sahip olduğu aktararak, "Orta sahada onun yanı sıra, Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, Warren Bondo, Yunus Musah gibi isimler olacak. Harika oyuncular, üçlü olarak oynayacağız ve onları bireysel özelliklerine göre seçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

2012'de İngiliz kulübü Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Hırvat futbolcu, Real Madrid formasıyla 596 maçta 43 gol attı.

Kaynak: AA