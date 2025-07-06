Jhon Duran Resmen Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe, Al Nassr'ın Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" denildi.

AL NASSR BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDEDİ

Duran, MLS tarihinin satış rekorunu kırarak gittiği Aston Villa'da dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'de gösterdiği etkili performansla Kolombiyalı yıldız, ocak ayında 77 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu. Suudi ekibi, bu transferi gerçekleştirebilmek için Talisca’nın Fenerbahçe’ye gelmesine izin vermişti. İki yıldız şimdi Sarı-Lacivertliler’de birlikte oynayacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi