Milli Voleybol Takımında Yeni Hoca Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü, Fenerbahçe Medicana'yı da çalıştıran Slobodan Kovac oldu.

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Milli Voleybol Takımında Yeni Hoca Belli Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'da yoğun eleştiriler sonrası Umut Çakır'ın görevden alınmasının ardından yeni başantrenör Slobodan Kovac oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu. İstanbul başkanlık ofisinde gerçekleşen imza töreninde TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da yer aldı" denildi.

SLOBODAN KOVAC KİMDİR?

2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan Sırp Başantenör, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Milli Takımı başantrenörlüğü görevini yürüttü.

Slobodan Kovac, sporcu olarak ise 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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