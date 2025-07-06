Başakşehir Transferi Resmen Duyurdu

Başakşehir, oyuncusu Joao Figueiredo'nun Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC'ye transfer olduğunu bildirdi.

Başakşehir Transferi Resmen Duyurdu
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Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo'nun Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teşekkürler Joao Figueiredo. Futbolcumuz Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim FC ile anlaşmaya varılmıştır. Brezilyalı oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile çıktığı 102 maçta 24 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

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