Kayserispor'un '4 Büyükler' Takvimi Belli Oldu

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Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Mücadele edecek 18 takım arasında bulunan Kayserispor, sezona sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçla start verecek.

Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak futbol maratonunda arzu ettiği puanları toplamak isteyen Kayserispor, 17 hafta sürecek ilk yarıda 4 büyük takımlardan 2'si ile sahasında 2'si ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor, ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA