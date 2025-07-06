Kayserispor'un '4 Büyükler' Takvimi Belli Oldu

Kayserispor; ligin ilk yarısında dört büyük takımdan ikisi ile iç sahada ikisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ilk olarak Beşiktaş ile ardından da Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Son Güncelleme:
Kayserispor'un '4 Büyükler' Takvimi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Mücadele edecek 18 takım arasında bulunan Kayserispor, sezona sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçla start verecek.

Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak futbol maratonunda arzu ettiği puanları toplamak isteyen Kayserispor, 17 hafta sürecek ilk yarıda 4 büyük takımlardan 2'si ile sahasında 2'si ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor, ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray ile sahasında Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı
2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralamasına Çok Şaşıracaksınız 2025 Yazının En Çok Merak Edilen Tatil Ülkeleri Belli Oldu
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Ve Osimhen Resmen Galatasaray'da! Maaşı Belli Oldu Ve Osimhen Resmen Galatasaray'da
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?